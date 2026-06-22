В Ростовской области врачи запатентовали четыре технологии ведения пациентов

Трансплантологи Ростовской областной клинической больницы ввели в медицинскую практику четыре оригинальные методики. Такая информация появилась на официальном сайте регионального правительства.
— В текущем году специалисты получили уже четыре авторских свидетельства на свои научно-практические разработки, — говорится в опубликованном сообщении.
Созданные базы данных активно используют хирурги и гепатологи для совершенствования навыков. Еще два патента донские врачи оформили на графические алгоритмы лучевого обследования при диагностике осложнений после пересадки печени.
Новые технологии уже доказали свою эффективность. С их помощью медики спасли 18-летнего курсанта с редкой генетической патологией. Шанс выжить у молодого человека составлял 20 процентов, но строгое следование запатентованным правилам помогло избежать отторжения органа.
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