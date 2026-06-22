Минград согласовал облик первого дома в рамках КРТ на набережной Гребного канала

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик первого многоквартирного дома, который возведут в рамках договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ), заключенного с ООО «Специализированный застройщик “Левел Волга”.
Проект представляет собой современный жилой комплекс переменной этажности от 7 до 11 этажей, состоящий из нескольких корпусов. На нижних уровнях здания разместятся встроенные помещения общественного назначения, а все секции объединит подземная встроенно-пристроенная автостоянка, обеспечивающая хранение автомобилей для жильцов. Благодаря выносу парковки за пределы жилой зоны на территории комплекса реализуется концепция «двор без машин»: все внутреннее пространство отдается под пешеходные аллеи, зеленые зоны, площадки для отдыха и игр.
Архитектурная концепция нового объекта отличается вниманием к контексту места. При разработке фасадных решений авторы проекта обратились к переосмыслению исторического архитектурного наследия Нижнего Новгорода, адаптируя классические мотивы к современным строительным технологиям. Применяемые материалы, пластические приемы и цветовая палитра призваны создать выразительный облик здания и обеспечить гармоничное сосуществование застройки с уникальным природным ландшафтом набережной, сохраняя визуальный баланс между архитектурой и окружающей средой.
«Набережная Гребного канала является одним из ключевых элементов прибрежного облика Нижнего Новгорода. Архитектурно-планировочное решение этой территории существенно влияет на визуальное восприятие города со стороны акватории, что обуславливает необходимость взвешенного подхода к архитектурным решениям. Проект разрабатывался с учетом как современных потребностей, так и особенностей ландшафтного и исторического контекста территории», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева.
Помимо жилых корпусов, застройщиком запланировано возведение ключевых объектов социальной инфраструктуры: детского сада на 200 мест и школы на 550 учащихся.