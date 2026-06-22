Минград согласовал облик первого дома в рамках КРТ на набережной Гребного канала

Проект представляет собой современный жилой комплекс переменной этажности от 7 до 11 этажей, состоящий из нескольких корпусов. На нижних уровнях здания разместятся встроенные помещения общественного назначения, а все секции объединит подземная встроенно-пристроенная автостоянка, обеспечивающая хранение автомобилей для жильцов. Благодаря выносу парковки за пределы жилой зоны на территории комплекса реализуется концепция «двор без машин»: все внутреннее пространство отдается под пешеходные аллеи, зеленые зоны, площадки для отдыха и игр.