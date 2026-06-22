СМИ: РКС будут маркировать книги Ленина и Маяковского

Российский книжный союз (РКС) обновил перечень книг, подлежащих специальной маркировке, которые содержат упоминания наркотических средств. В список попали более 100 новых произведений, среди них книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского, сообщает ТАСС.
Также в список вошли четыре произведения современного норвежского автора, популярного в России, Ю Несбе: «Немезида», «Красношейка», «Леопард» и «Призрак». А также тексты современного шведского писателя Фредрика Бакмана: «Медвежий угол» и «Мы против вас». В список попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце», а вместе с ними книга «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза», с собранными произведениями Говарда Лавкрафта. Также произведения Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной. Из зарубежных — Стивен Кинг, Карлос Кастанеда и Чак Паланик. Встречаются имена Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека, Даниеля Киза.
Напомним, что с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в статье 6.13 КоАП РФ, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотических и психотропных веществ и их аналогов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях. Новые требования затронули и книжную индустрию — теперь даже художественные произведения с подобными упоминаниями подлежат специальной маркировке.
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