СМИ: РКС будут маркировать книги Ленина и Маяковского

Также в список вошли четыре произведения современного норвежского автора, популярного в России, Ю Несбе: «Немезида», «Красношейка», «Леопард» и «Призрак». А также тексты современного шведского писателя Фредрика Бакмана: «Медвежий угол» и «Мы против вас». В список попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце», а вместе с ними книга «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза», с собранными произведениями Говарда Лавкрафта. Также произведения Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной. Из зарубежных — Стивен Кинг, Карлос Кастанеда и Чак Паланик. Встречаются имена Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека, Даниеля Киза.