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Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. Проведение выпускных в школах Севастополя будет организовано в сокращенном формате и с соответствующими мерами безопасности. Об этом рассказал губернатор Региона Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Выпускные пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей или законных представителей, а также приглашенных лиц», — сказал губернатор.

Он пояснил, что подобный механизм уже отрабатывался во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных власти проработают отдельно.

Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, выпускные пройдут 27 июня.

21 июня в городе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия. Также было принято решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.

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