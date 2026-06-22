Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате

«Выпускные пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей или законных представителей, а также приглашенных лиц», — сказал губернатор.
Он пояснил, что подобный механизм уже отрабатывался во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных власти проработают отдельно.
Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, выпускные пройдут 27 июня.
21 июня в городе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия. Также было принято решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.