Станцию метро «Народное Ополчение» в Москве украсят рельефы

Станцию «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии московского метро ко Дню города украсят бронзовые рельефы в честь подвига добровольцев, вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Барельефная композиция общей длиной около 15 метров будет установлена по пути следования пассажиров во входной группе вестибюля № 1. Она в хронологическом порядке покажет, как мирные жители стали несгибаемыми воинами-победителями. Еще четыре бронзовых рельефа разместятся на путевых стенах станции. Рельефы разработаны при участии специалистов «Мосинжпроекта» и архитектурного бюро «Роса».
Отметим, что станция «Народное Ополчение» строится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Сейчас там идут монтаж инженерного оборудования и отделочные работы, готовность станции превышает 90%. Станция улучшит транспортное обслуживание более 180 тысяч жителей района Хорошево-Мневники. У пассажиров появится удобная пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии, которая займет не более двух минут.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.