Станцию метро «Народное Ополчение» в Москве украсят рельефы

Отметим, что станция «Народное Ополчение» строится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Сейчас там идут монтаж инженерного оборудования и отделочные работы, готовность станции превышает 90%. Станция улучшит транспортное обслуживание более 180 тысяч жителей района Хорошево-Мневники. У пассажиров появится удобная пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии, которая займет не более двух минут.