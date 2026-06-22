В Красновишерске модернизируют котельные

В Красновишерском округе началась подготовка к предстоящему отопительному сезону. О планах по работам на коммунальной инфраструктуре депутатам местной Думы рассказала глава округа Анна Мельчарик.
До конца лета в городе планируется заменить котлы и оборудование сразу в нескольких котельных — № 1, 2, 3 и 6. Также запланирован ремонт участков тепловых сетей общей протяжённостью 1140 метров.
Работы по подготовке к зиме будет выполнять муниципальное предприятие МУП «Комус».
Помимо этого, на заседании представили планы по дорожному ремонту и благоустройству. В текущем году в округе намерены отремонтировать 4,2 километра дорог. Самый крупный участок — 2,3 километра трассы между посёлками Вая и Велес.
В сфере благоустройства запланировано создание зоны отдыха на берегу реки Вишера, обустройство пешеходной зоны на улице Октябрьской и строительство тротуара на улице Геологов. Также в посёлке Усть-Язьва установят водонапорную башню.