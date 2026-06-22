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За неделю в Калининградской области поймали 32 пьяных водителя, семеро из них — рецидивисты

С 15 по 21 июня сотрудники полиции выявили на дорогах региона 32 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Среди них семеро уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, что влечёт уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. С начала 2026 года в области по вине нетрезвых водителей…

С 15 по 21 июня сотрудники полиции выявили на дорогах региона 32 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Среди них семеро уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, что влечёт уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ.

С начала 2026 года в области по вине нетрезвых водителей произошло 23 ДТП. В них пять человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести.

УМВД России по Калининградской области напоминает: за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено не только уголовное наказание, но и изъятие транспортного средства в пользу государства.