За неделю в Калининградской области поймали 32 пьяных водителя, семеро из них — рецидивисты

С 15 по 21 июня сотрудники полиции выявили на дорогах региона 32 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Среди них семеро уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, что влечёт уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. С начала 2026 года в области по вине нетрезвых водителей…