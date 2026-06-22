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Водитель электромоноколеса госпитализирован после ДТП на улице Черняховского в Калининграде

Сегодня ночью, 22 июня в 03:49, в Калининграде на улице Черняховского вблизи дома 78 «А» произошло ДТП.

Источник: KaliningradToday

37-летняя водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступила дорогу и наехала на электромоноколесо, которым управлял 21-летний мужчина.

Водитель электромоноколеса госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, по данному факту проводится проверка.

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