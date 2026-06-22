Водитель электромоноколеса госпитализирован после ДТП на улице Черняховского в Калининграде

37-летняя водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступила дорогу и наехала на электромоноколесо, которым управлял 21-летний мужчина.
Водитель электромоноколеса госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, по данному факту проводится проверка.
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