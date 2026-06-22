Владимир Ткачёв продлил контракт с ХК «Торпедо»

Соглашение опытного центрфорварда с нижегородским хоккейным клубом пролонгировано на год. Таким образом, нынешний контракт действует до 31.05.2028.
Владимир Ткачёв перешёл в «Торпедо» из новосибирской «Сибири» в ноябре 2025 года. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал у нас 24 очка (11 + 13) в 37 матчах, а за 10 игр плей-офф заработал ещё 6 баллов (3 + 3). По ходу кубковой стадии 55-й номер, будучи лидером нашей команды, заслужил право стать капитаном.
За плечами у Владимира — 843 матча в КХЛ и 424 очка (179 + 245). Он — чемпион и двукратный серебряный призёр Континентальной хоккейной лиги. Золото завоевал вместе с казанским «Ак Барсом», серебро — с «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». А выступая за сборную России, Ткачёв стал вице-чемпионом Олимпийских игр-2022 и бронзовым медалистом мирового чемпионата-2017.