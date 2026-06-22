Владимир Ткачёв продлил контракт с ХК «Торпедо»

Владимир Ткачёв перешёл в «Торпедо» из новосибирской «Сибири» в ноябре 2025 года. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал у нас 24 очка (11 + 13) в 37 матчах, а за 10 игр плей-офф заработал ещё 6 баллов (3 + 3). По ходу кубковой стадии 55-й номер, будучи лидером нашей команды, заслужил право стать капитаном.