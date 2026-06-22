Найден оптимальный способ обучения ИИ в нестабильных сетях

Отмечается, что ученые сосредоточились на задачах стохастической (вероятностной) негладкой оптимизации. Как уточнили в пресс-службе, метод состоит в том, что математическая задача разделяется на две части: гладкую, отвечающую за коммуникации между компьютерами и ускоряемую методом Нестерова, и негладкую, ответственную за обучение самой модели. «При этом вместо глобального усреднения по всей сети, требующего идеальной связи, эксперты предложили использовать локальный обмен только с доступными в данный момент сетями-соседями», — говорится в сообщении.