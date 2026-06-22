Иностранные блогеры, живущие в России, посетили Нижегородскую область

«За два года существования нашего агентства в Россию приехало более 100 человек, из них 70% — это семьи, планирующие жить в Нижегородской области и других регионах. Поэтому мы приняли решение больше освещать жизнь в глубинке. Так, в минувшие выходные иностранные блогеры посетили два малых города — Выксу (где проходил одноименный фестиваль) и Семенов (здесь они познакомились с русскими народными промыслами). Приезд в Россию именно такой группы людей — отличная возможность посмотреть на страну их глазами, — отметил генеральный директор агентства “ОКА” Якоб Пиннекер, сам переехавший в Россию десять лет назад.