Иностранные блогеры, живущие в России, посетили Нижегородскую область

Иностранные блогеры, несколько лет проживающие на территории Российской Федерации, посетили Нижний Новгород и малые города области. На встрече с журналистами 22 июня они поделились своими впечатлениями от прошедшей поездки.
Данный визит был организован агентством «ОКА», которое с 2024 года помогает иностранцам, разделяющим культурно-нравственные ценности России, переехать в нашу страну, интегрироваться в общество и легализоваться.
«За два года существования нашего агентства в Россию приехало более 100 человек, из них 70% — это семьи, планирующие жить в Нижегородской области и других регионах. Поэтому мы приняли решение больше освещать жизнь в глубинке. Так, в минувшие выходные иностранные блогеры посетили два малых города — Выксу (где проходил одноименный фестиваль) и Семенов (здесь они познакомились с русскими народными промыслами). Приезд в Россию именно такой группы людей — отличная возможность посмотреть на страну их глазами, — отметил генеральный директор агентства “ОКА” Якоб Пиннекер, сам переехавший в Россию десять лет назад.
Все четыре иностранных блогера, посетившие Нижегородскую область, в настоящее время живут в России. Родители Джессики — русские, но в свое время переехали в Германию. В 2018 году они вернулись на историческую родину, а в прошлом году к ним присоединилась и дочь, обосновавшись в Крыму.
Себастиан — уроженец Франции. Помимо родного языка, он владеет английским, испанским и русским. Живет в Санкт-Петербурге, учится в магистратуре СПбГУ на факультете международных отношений и параллельно преподает языки.
Итальянец Джильдо почти пять лет живет в Москве, работает учителем итальянского языка в детском саду и организует туры в первопрестольную и Петербург для своих соотечественников.
Что касается американца Джеремаи, то он преподает английский в Москве, где и живет со своей русской женой.
Сначала иностранные блогеры рассказали, как прошел их переезд в другую страну и столкнулись ли они с какими-либо трудностями.
«Я и раньше жила здесь, в частности — в Нижнем Новгороде. Потом в Россию вернулись мои родители. Мой переезд оказался вполне осознанным, я знала, что меня ждет. Многие хотят в Москву, но мне сразу понравился Нижний, когда я впервые здесь оказалась. Это большой город мирового уровня», — подчеркнула Джессика.
Француз Себастиан начал учить русский язык всего лишь три года назад, но проблем с переездом он также не испытал:
«Я много где был в России: Москва, Питер, Казань, озеро Байкал. Поначалу родители и друзья сомневались в моем переезде, но потом они поняли: это моя жизнь, я знаю, что делаю. Я всегда любил русскую историю и культуру. Поэтому желание изучать ваш язык возникло само собой. Мне все нравится в России, за исключением климата. Как человек, живущий в Петербурге, могу сказать, что зимой здесь очень холодно».
Россия появилась в жизни итальянца Джильдо внезапно. Первый раз он побывал в нашей стране в 2019 году. Тогда состоялась учебная поездка в Москву и Санкт-Петербург для итальянцев, изучающих в университете русский язык.
«Я принял участие в той поездке и полностью погрузился в русскую культуру. Через два года, в 2021-м, я окончил университет и переехал в Москву. Особых переживаний не было, потому что я люблю путешествовать, знакомиться с новыми людьми и новыми культурами. Несмотря на изменение политической обстановки, я все равно остался в России. Моя цель — быть мостом между двумя странами. Наши культуры очень похожи. Надеюсь, что итальянцы, приезжающие в Россию как туристы, захотят потом вернуться сюда еще раз», — отметил Джильдо.
Три года живет в Москве американец Джеремая. Переезд в Россию стал для него серьезным шагом, потому что он прибыл не один, а со своей семьей.
«Россия была давней мечтой, и вот, три года назад, мы наконец-то решились. В Москве у нас есть родственники (моя жена — русская, мы десять лет в браке), которые очень помогли с переездом. Еще есть родня в Челябинске», — сказал он.
Мнения блогеров насчет посещения Выксы и Семенова разделились: кому-то больше понравился первый город, кому-то — второй. Но в одном они сошлись: именно в глубинке чувствуется настоящая Россия.
«В Семенове я почувствовал тот самый русский вайб, который давно искал. Тишина, красивые домики, народные традиции», — поделился Себастиан. «Было очень приятно побывать в Семенове и Выксе. Они такие маленькие и уютные, как мой родной город в Италии. Я отдыхал душой, словно побывал на родине. Больше всего впечатлило — чаепитие с настоящим самоваром и посещение русской избы», — заявил Джильдо.
Что касается предпочтений в русской кухне, то для Джильдо на первом месте — селедка под шубой и сырники со сгущенкой. По его словам, он любит все, за исключением холодца. Джеремая, благодаря супруге, уже давно привык к русской еде (кроме холодца и окрошки). Для Джессики, родители которой выходцы из России, наша кухня также не является экзотикой, а Себастиан так и не полюбил русские салаты из-за обилия в них майонеза.
Близкие и друзья иностранных блогеров интересуются их жизнью в России, хотят приехать в гости, а некоторые готовы последовать их примеру и тоже сменить страну проживания.
«Мне многие пишут, потому что мечтают жить в России. Я пытаюсь объяснить им, что это не так легко, потому что надо знать русский язык. Мне тоже было трудно поначалу, но потом освоился. Огромную поддержку, конечно, оказало агентство “ОКА”», — подчеркнул Джильдо.
Иностранцы, переезжающие в Россию с помощью агентства «ОКА», — это выходцы из стран Евросоюза, США, Канады и Австралии. Как отметил Якоб Пиннекер, это не какие-то случайные люди, а те, кто обладают интеллектуальными и финансовыми ресурсами для переезда в другую страну. Агентство тщательно изучает каждого кандидата, анализируя, в первую очередь, его потенциальную пользу для экономики и демографии России.
Напомним, что агентство «ОКА» провело на ЦИПРе дискуссию «“Женщина нового кода”: мягкая сила в эпоху перемен» (16+).