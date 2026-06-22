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Съехать всё равно придётся: суд поддержал мэрию в споре с жильцами протестной высотки на Московском проспекте

После сноса здания № 70 специалисты оценят состояние дома № 68.

Источник: Клопс.ru

Жильцов двух квартир в доме № 68 на Московском проспекте временно выселят из-за аварийной высотки по соседству. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 22 июня.

Иски администрации удовлетворил Ленинградский районный суд. Дома № 68 и № 70 конструктивно связаны балконными галереями. По данным технического обследования, снос падающей высотки может привести к частичному или полному обрушению расположенных рядом строений.

В сообщении говорится, что власти предлагали жильцам помещения из маневренного фонда и проводили с ними встречи с марта прошлого года. Однако калининградцы отказывались выезжать, «несмотря на реально существующую угрозу».

По решению суда людей выселят из высотки и предоставят им жильё по договору специализированного найма. Эта часть подлежит немедленному исполнению, хотя в законную силу постановление ещё не вступило.

Высотку № 70 признали аварийной ещё в 2015 году. 12 марта 2026-го геотехнический мониторинг показал критическое раскрытие трещин. Власти считают необходимым временно переселить людей из соседнего здания № 68: проверить, что стало с их жильём, можно будет только после демонтажа падающего дома.