Съехать всё равно придётся: суд поддержал мэрию в споре с жильцами протестной высотки на Московском проспекте

Высотку № 70 признали аварийной ещё в 2015 году. 12 марта 2026-го геотехнический мониторинг показал критическое раскрытие трещин. Власти считают необходимым временно переселить людей из соседнего здания № 68: проверить, что стало с их жильём, можно будет только после демонтажа падающего дома.