«От теплиц до ветгоспиталя»: в Калининградской области одобрили 27 проектов для получения льготных займов

В Калининградской области одобрили 27 проектов для получения льготных займов по программе «Инвест 80−85». Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
Когда мы запускали «Инвест 80−85», хотелось верить, что программа будет востребована. Оказалось — очень. Подвели результаты. 57 заявок, 27 победителей. На развитие этих проектов направим 1,5 млрд рублей. Финансирование в форме льготных займов, — сообщил глава региона.
По его словам, финансирование получат разные проекты: «от создания новых теплиц и строительства ветеринарного госпиталя до новой логистической системы контейнерных перевозок и закупки общественного транспорта на востоке области». Беспрозванных отметил, что программа даст «новые возможности для экономики региона, рабочие места и дополнительные налоговые поступления в муниципалитеты».
Ранее в правительстве сообщали, что программа «Инвест 80−85» рассчитана на пять лет. Её общий бюджет на этот период превышает пять миллиардов рублей. Изначально в 2026 году на направление «Инвест» и «Восток Инвест» предлагали выделить по 500 миллионов рублей, на «Агроинвест» — 300 миллионов. Позже общую сумму увеличили 1,5 миллиарда.