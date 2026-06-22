«От теплиц до ветгоспиталя»: в Калининградской области одобрили 27 проектов для получения льготных займов

Ранее в правительстве сообщали, что программа «Инвест 80−85» рассчитана на пять лет. Её общий бюджет на этот период превышает пять миллиардов рублей. Изначально в 2026 году на направление «Инвест» и «Восток Инвест» предлагали выделить по 500 миллионов рублей, на «Агроинвест» — 300 миллионов. Позже общую сумму увеличили 1,5 миллиарда.