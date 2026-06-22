Прокуратура отсудила у парка «Олений» участки на 158 га в Липецкой области

Как следует из материалов дела, в 2016 году администрация Сотниковского сельсовета Краснинского округа заключила с ООО «Вавилово» договоры купли-продажи двух участков площадью 38,3 га и 119,2 га. Арбитражный суд Липецкой области постановил, что сделки совершены с нарушением закона, поскольку в регионе введен запрет на приватизацию сельхозземель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Теперь администрация округа выплатит компании 1,3 млн руб. в качестве компенсации за участки: 314,7 тыс. руб. за 38,3 га и 980 тыс. руб. за 119,2 га.