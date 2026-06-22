В МГТУ открылся подготовительный факультет для ветеранов СВО

Проект реализуется на базе университета по инициативе госкорпорации и фонда «Защитники Отечества» при поддержке Минобрнауки России.
«В рамках пилотного проекта на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана открыт подготовительный факультет для ветеранов СВО, желающих поступить в технические вузы страны. Фундаментальное образование в сочетании с боевым опытом позволит им стать востребованными специалистами в оборонной промышленности», — говорится в сообщении.
В программу входит углубленное изучение математики, физики и русского языка для сдачи ЕГЭ, а также инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике и тренинги по развитию стрессоустойчивости, коммуникаций и командной работы. По окончании подготовки ветераны СВО получают возможность поступить на целевое обучение в технические вузы.
Как уточнили в «Ростехе», фонд отвечает за отбор участников, а обучение организует вуз. Обучение проходит в очном формате с использованием вебинаров и онлайн-курсов, причем индивидуальные образовательные траектории определяются по результатам входного тестирования.
«Первые 37 участников пилота уже завершили обучение — подготовка проходила с марта по июнь 2026 года. С сентября планируется новый поток — до 200 демобилизованных бойцов СВО. С учётом этого опыта проект в дальнейшем может быть масштабирован на другие технические вузы страны», — рассказали в пресс-службе.
Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что получение высшего образования является важной частью адаптации и возвращения ветеранов СВО к мирной жизни. ОБразовательные возможности нового курса, по ее словам, помогут ветеранам раскрыть потенциал, получить востребованные знания и уверенно строить дальнейшую карьеру.
«Курсы при МГТУ им. Н. Э. Баумана стали серьезным вкладом в будущее участников программы. Они открывают им путь к профессиональному росту в сферах, от которых во многом зависят промышленное развитие, наука, высокие технологии и технологический суверенитет страны. Важно тиражировать такую практику и в других вузах», — приводит слова Цивилевой пресс-служба «Ростеха».
Финансовым партнером подготовительного факультета выступает центр компетенций «Ростеха» в области финансовых услуг компания «РТ-Финанс». При этом госкорпорация возьмет на себя оплату учебы ветеранов после зачисления в вуз, выплату корпоративных стипендий, а также гарантируют демобилизованным бойцам трудоустройство по окончании вуза.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что с 2022 года госкорпорация уже приняла на работу более 1,5 тысячи бойцов. Более 2,5 тысячи вакансий, по его словам, были переданы «Защитникам Отечества». При этом потребность в кадрах остается высокой, отметил глава госкорпорации.
«Мы обязаны помочь ребятам, которые возвращаются с фронта домой, найти себя и обрести профессию, востребованную в мирной жизни … Опыт военнослужащих, прошедших СВО, для нас особенно ценен — он помогает улучшать нашу военную продукцию и создавать новые образцы. Рассчитываю, что реализация пилота на базе “Бауманки” и организация подобных подготовительных факультетов для поступления в инженерные вузы страны поможет в решении наших задач», — рассказал Чемезов.
Как отметил, в свою очередь, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, государство исходит из того, что каждый участник специальной военной операции должен находиться в центре особого внимания.
«В сфере высшего образования мы делаем все необходимое для того, чтобы этот принцип последовательно реализовывался, особенно в тот момент, когда наши герои принимают решение получить образование и строить свою профессиональную карьеру», — сказал Фальков.
Выпускники подготовительного факультета проявляют интерес к поступлению как в «Бауманку», так и в сильные региональные университеты, включая Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Донецкий государственный университет и другие.