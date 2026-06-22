В МГТУ открылся подготовительный факультет для ветеранов СВО

«Мы обязаны помочь ребятам, которые возвращаются с фронта домой, найти себя и обрести профессию, востребованную в мирной жизни … Опыт военнослужащих, прошедших СВО, для нас особенно ценен — он помогает улучшать нашу военную продукцию и создавать новые образцы. Рассчитываю, что реализация пилота на базе “Бауманки” и организация подобных подготовительных факультетов для поступления в инженерные вузы страны поможет в решении наших задач», — рассказал Чемезов.