Нижегородская мэрия потребовала 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика

Администрация Нижнего Новгорода подала гражданский иск к Михаилу Помелову о взыскании порядка 71 млн рублей в счёт возмещения убытков, возникших после ЧП в многоквартирном доме на улице Фучика в Автозаводском районе. Рассмотрение дела в Автозаводском районном суде запланировано на июль. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Ранее мужчину признали виновным в произошедшем инциденте и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Впоследствии Нижегородский областной суд сократил срок на один месяц.
Согласно материалам дела, 19 марта 2024 года в квартире № 17 дома № 37 прогремел взрыв неустановленного вещества. В связи с происшествием был введён режим ЧС муниципального уровня. За счёт бюджета города провели обследование и ремонт здания, организовали временное расселение жильцов, выплатили компенсации и обеспечили охрану имущества — именно эти расходы администрация намерена возместить.
Михаила Помелова судили по обвинениям в незаконном обороте боеприпасов и повреждении чужого имущества. По версии следствия, причиной взрыва стало неосторожное обращение мужчины с хранившейся у него взрывчаткой. Сторона защиты настаивала, что источником ЧП стал взрыв бытового газа. При этом экспертиза не выявила в квартире следов взрывчатых веществ. Требование мэрии о компенсации ущерба в рамках уголовного процесса суд отнёс к компетенции гражданской инстанции.