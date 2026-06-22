Нижегородская мэрия потребовала 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика

Михаила Помелова судили по обвинениям в незаконном обороте боеприпасов и повреждении чужого имущества. По версии следствия, причиной взрыва стало неосторожное обращение мужчины с хранившейся у него взрывчаткой. Сторона защиты настаивала, что источником ЧП стал взрыв бытового газа. При этом экспертиза не выявила в квартире следов взрывчатых веществ. Требование мэрии о компенсации ущерба в рамках уголовного процесса суд отнёс к компетенции гражданской инстанции.