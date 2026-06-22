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В Благовещенске подвели итоги открытого Кубка губернатора по волейболу

В турнире сыграла 21 команда из Благовещенска, Завитинска и Константиновки.

Церемония награждения победителей и призеров открытого Кубка губернатора Амурской области среди любительских женских команд прошла в Благовещенске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве региона.

Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе на набережной Зеи, участие приняли генеральный директор регионального центра спортивной подготовки Евгений Лобанов и президент Федерации волейбола Амурской области Роман Федоров.

Крупнейшие соревнования по волейболу среди любительских женских команд проходили во второй раз. В сезоне 2025−2026 годов расширилось и количество участников, и их география: в турнире сыграла 21 команда из Благовещенска, Завитинска и Константиновки.

Команды были разделены на два дивизиона. Во втором дивизионе третье место завоевал АКСЖКХ (Амурский колледж строительства и ЖКХ. — Прим. ред.), второе — СШОР-1 (спортивная школа олимпийского резерва. — Прим. ред.), золото и кубок чемпионок у СШОР-2. В первом дивизионе бронза у команды из Константиновки, серебро — у «Энергии», победителем стал «Тайфун». Также были определены лучшие игроки сезона в каждой из 21 команды.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.