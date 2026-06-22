В Благовещенске подвели итоги открытого Кубка губернатора по волейболу

Команды были разделены на два дивизиона. Во втором дивизионе третье место завоевал АКСЖКХ (Амурский колледж строительства и ЖКХ. — Прим. ред.), второе — СШОР-1 (спортивная школа олимпийского резерва. — Прим. ред.), золото и кубок чемпионок у СШОР-2. В первом дивизионе бронза у команды из Константиновки, серебро — у «Энергии», победителем стал «Тайфун». Также были определены лучшие игроки сезона в каждой из 21 команды.