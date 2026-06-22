Заключить контракт на строительство дороги Калининград — Холмогоровка планируют в текущем году

Власти региона планируют заключить контракт на строительство дороги Калининград — Холмогоровка в текущем году. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры области Александр Рольбинов в прямом эфире ЦУР, отвечая на вопросы зрителей.
«У нас запроектирована эта автомобильная дорога от Докука до Холмогоровки. Проект прошёл госэкспертизу и сейчас находится в центре проведения торгов. Мы планируем его уже в этом году отторговать и, соответственно, ориентировочные сроки начала реализации — это 2027 год. Что касается обустройства остановок на дороге, оно запланировано. Вопрос схемы движения транспорта будет рассмотрен, наверное, уже после окончания, исходя из текущей ситуации, обстановки, которая там будет на тот момент», — сообщил Рольбинов.
О том, что областные власти планируют построить дорогу от Калининграда до Холмогоровки, стало известно в августе 2024 года. Она должна соединить улицу Докука в районе ТЦ «Кёниг-Молл» с улицей Южной в посёлке. Проект предусматривает строительство двухполосной проезжей части с асфальтобетонным покрытием, тротуара шириной 2,25 метра и велодорожки шириной 3 метра. Расчётная скорость движения составит до 60 км/ч, пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.
Для реализации проекта власти ранее утвердили планировку территории с межеванием 86 земельных участков общей площадью около 56,8 тыс. кв. м. Новая магистраль протяжённостью почти два километра пройдёт вдоль гаражного общества параллельно железной дороге и обеспечит транспортную связь развивающейся жилой застройки в районе Холмогоровки с Калининградом.
Напомним, в марте 2025 года облвласти заказали проектные и изыскательские работы для строительства автомобильной дороги «Калининград — Холмогоровка». На эти цели было выделено 18,8 млн рублей. Финансирование рассчитывалось на 2025 год. В марте 2026 года проект прошёл госэкспертизу. В июне был опубликован анонс закупки. К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Полный объём финансового обеспечения — 740 057 212 рублей. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 271 млн планируют освоить в 2027 году, ещё 468,9 млн — в 2028-м.