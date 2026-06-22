Заключить контракт на строительство дороги Калининград — Холмогоровка планируют в текущем году

«У нас запроектирована эта автомобильная дорога от Докука до Холмогоровки. Проект прошёл госэкспертизу и сейчас находится в центре проведения торгов. Мы планируем его уже в этом году отторговать и, соответственно, ориентировочные сроки начала реализации — это 2027 год. Что касается обустройства остановок на дороге, оно запланировано. Вопрос схемы движения транспорта будет рассмотрен, наверное, уже после окончания, исходя из текущей ситуации, обстановки, которая там будет на тот момент», — сообщил Рольбинов.