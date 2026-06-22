Перевозчики Сочи меняют тарифы на проезд в городском транспорте

Со 2 июля на маршрутах № 26, 35, 57, 87н проезд будет стоить 55 рублей (60 рублей в пиковые часы). С 3 июля для маршрутов № 14 и 67 цена поднимется до 62 рублей, а для № 75, 76, 78, 81 изменится городской тариф — за городом он будет рассчитываться по-новому.