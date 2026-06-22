Перевозчики Сочи меняют тарифы на проезд в городском транспорте

С 1 июля на девяти маршрутах (№ 7 ₽, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98) базовая цена проезда установлена на уровне 55 рублей. В утренние часы с 5:00 до 7:00 и вечером с 21:00 до завершения работы маршрутов она повысится до 60 рублей.
На маршруте № 44 стоимость проезда составит 53 рубля, а в указанные временные интервалы — 58 рублей. Для маршрутов № 88, 115, 130, 517, 534, 558 и 560 тарифы в пределах города изменятся, а за его чертой цена будет зависеть от длины тарифного участка.
Со 2 июля на маршрутах № 26, 35, 57, 87н проезд будет стоить 55 рублей (60 рублей в пиковые часы). С 3 июля для маршрутов № 14 и 67 цена поднимется до 62 рублей, а для № 75, 76, 78, 81 изменится городской тариф — за городом он будет рассчитываться по-новому.
С 4 июля на маршрутах № 4, 6, 24, 92 и 94 проезд обойдется в 57 рублей (60 рублей в часы пик). С 5 июля маршруты № 30, 37, 38, 43, 45, 46 и 83 будут стоить 55 рублей, с повышением до 60 рублей в утренние и вечерние часы.
Детальная информация о новых тарифах доступна в салонах автобусов, а также в официальном Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи. Для консультаций можно звонить на горячую линию МКУ «Управление городского транспорта» по номеру +7 (918) 665−2−665.