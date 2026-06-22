Приемная кампания стартовала в университетах по всей стране 20 июня. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысяча вузов и почти 4 тысячи колледжей, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная президентом. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысяча вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», — заявил Чернышенко.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уточнил, что в этом году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности. Уже традиционно 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.
«Работа Минобрнауки направлена на равномерное развитие всех регионов нашей страны и доступность бесплатного высшего образования имеет здесь огромное значение», — подчеркнул Валерий Фальков.
Напомним, что единым электронным способом подачи документов в университеты с этого года является суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (0+) на портале «Госуслуги». При этом сохраняется возможность подать документы лично или направить их по почте.
Кроме того, для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале «Госуслуги» (0+) появился сервис «Подбор вуза».
Нововведение этого года — «дни тишины». Так, 3 и 7 августа, то есть в дни издания университетами приказов о зачислении, абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием. Это позволяет сохранить бюджетные места и исключить возможность их потери, когда абитуриенты в последний момент отзывают заявления, а принять другого поступающего на данное бюджетное место уже невозможно.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что сейчас наблюдается устойчивый рост популярности среднего профессионального образования. Конкурс при поступлении в колледжи и техникумы в среднем составляет 3−4 человека на место, а в некоторых учреждениях — 18.
Получить консультацию по общим правилам приема, в том числе по использованию суперсервиса, целевому обучению, правилам приема иностранных граждан, а также по вопросам поступления в конкретный университет можно в едином контакт-центре приемной кампании в вузы по телефону горячей линии (8 (800) 444 51 15) или по почте: priem@minobrnauki.gov.ru. С 1 июня по 30 ноября включительно центр будет работать в круглосуточном режиме.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что 9675 бюджетных мест выделено в вузах Нижегородской области в 2026 году.