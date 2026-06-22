Чернышенко: приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны

«Приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная президентом. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысяча вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», — заявил Чернышенко.