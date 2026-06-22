Свыше 16 млрд рублей получит Нижегородская область на строительство кампуса

На строительство ИТ-кампуса в Нижегородской области в 2026 году выделят 2,9 млрд рублей, в 2027 году — 4,4 млрд рублей, а в 2028 году — 9 млрд рублей. Благодаря этому работы закончат в запланированные сроки.