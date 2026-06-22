Свыше 16 млрд рублей получит Нижегородская область на строительство кампуса

В Нижегородской области продолжат строить университетский ИТ-кампус «Неймарк» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На работы направят более 16 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.
Несколько российских регионов получат свыше 31,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство сети университетских кампусов. Часть средств частично инвестируется бизнесом и самими регионами. К 2036 году в России появятся не менее 40 таких пространств.
На строительство ИТ-кампуса в Нижегородской области в 2026 году выделят 2,9 млрд рублей, в 2027 году — 4,4 млрд рублей, а в 2028 году — 9 млрд рублей. Благодаря этому работы закончат в запланированные сроки.
Напомним, что в новых кампусах доступны пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, спортивными сооружениями и библиотеками. Также предусмотрены жилые помещения для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Проект повысит уровень научно-исследовательской работы и качества образования, а также поспособствует развитию прилегающих территорий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru показали эскизы новой школы для одаренных детей на Бору.