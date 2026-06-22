В Костомукше Карелии завершают строительство дома-интерната

Строительство дома-интерната на 200 мест в Костомукше Республики Карелии завершают в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Это первый крупный стационар, построенный в республике за последние три десятилетия. Объект возводится на берегу озера, его планируют ввести в эксплуатацию к февралю 2027 года. Строительная готовность составляет 87%.
На площадке уже завершены основные конструктивные этапы: возведение здания и закрытие теплового контура, укладка асфальта, монтаж опор освещения и ограждения, установлены пассажирские лифты, закончено благоустройство территории. Сейчас специалисты продолжают наружную отделку фасада, внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.