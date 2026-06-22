Воронежские полицейские почтили память погибших воинов акцией «Завтра была война»

В ходе церемонии прозвучало напоминание о том, что, несмотря на все испытания, выпавшие на долю наших отцов, дедов и матерей, Россия выстояла: на защиту Родины встал весь народ. Именно поэтому 22 июня — это не только день скорби, но и день гордости за тех, кто пожертвовал жизнью ради победы, достигнутой в мае 1945-го.