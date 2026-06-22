Воронежские полицейские почтили память погибших воинов акцией «Завтра была война»

22 июня 1941-го, ровно в четыре часа утра, гитлеровская Германия вторглась на территорию Советского Союза — с этого момента отсчитывается Великая Отечественная война, самая масштабная и жестокая из всех вооружённых конфликтов, какие знало человечество. Она продолжалась 1418 суток, унеся жизни десятков миллионов людей.
В День памяти и скорби сотрудники воронежской полиции присоединились к общероссийской акции «Завтра была война».
В десять часов вечера 21 июня у мемориала «Чижовский плацдарм» отдать дань уважения павшим воинам собралось руководство Главного управления МВД России по Воронежской области во главе с генерал-майором полиции Максимом Петрушиным. Также присутствовали действующие сотрудники, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета регионального управления, представители Воронежской митрополии и курсанты Воронежского института МВД.
Участники акции несли в руках по ступеням зажжённые свечи — они стали символом народной благодарности всем, кто выдержал натиск и одержал верх в схватке с фашистскими оккупантами. После этого собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Кроме того, начальник регионального главка МВД генерал-майор полиции Максим Петрушин участвовал в церемонии возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы. В церемонии также участвовали представители исполнительной и законодательной ветвей власти, Воронежской и Лискинской епархий, а также общественные деятели. В финале торжества рота Почетного караула прошла маршем, а военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации.
В ходе церемонии прозвучало напоминание о том, что, несмотря на все испытания, выпавшие на долю наших отцов, дедов и матерей, Россия выстояла: на защиту Родины встал весь народ. Именно поэтому 22 июня — это не только день скорби, но и день гордости за тех, кто пожертвовал жизнью ради победы, достигнутой в мае 1945-го.