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Пассажиры автобуса № 85А в Ростове смогут оплачивать проезд через СБП

В Ростовской области запустили тестирование бесконтактной оплаты проезда по QR-кодам.

Источник: Комсомольская правда

С 22 июня пассажиры маршрута № 85А из Ростова-на-Дону до торгового центра «МЕГА» получили возможность оплачивать проезд по QR-коду. Информацию подтвердила министр транспорта региона Алена Беликова.

— Внедрение бесконтактных способов оплаты проезда через Систему быстрых платежей является естественным развитием транспортной системы. Это шаг к повышению удобства для пассажиров, — подчеркнула чиновница.

Специальные таблички с графическими кодами уже появились в салонах общественного транспорта. Для мгновенной оплаты билета человеку достаточно отсканировать изображение камерой смартфона через банковское приложение.

Новая технология избавляет граждан от необходимости постоянно носить с собой наличные или пластиковые карты. Если тестирование системы пройдет успешно, местные власти рассмотрят вопрос о запуске сервиса на других маршрутах Ростовской области.

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