Болельщик из Ростова попал на матч ЧМ по футболу по сгенерированному QR-коду

Мужчина опубликовал целый ролик, посвященный своей авантюре по проникновению на стадион «Ацтека» в столице страны — городе Мехико. Он сгенерировал с помощью нейросети QR-код, похожий на те, какие получили обладатели реальных билетов на матч. Показав картинку волонтерам, которые не могли представить, что кто-то решит их обмануть, и так прошел два кордона. А перед третьим познакомился с другим болельщиком из Колумбии, которого выгнали с трибуны за то, что он зажег фаер. Ростовчанин попытался пройти третий пункт пропуска по его билету и долго препирался с работницей стадиона, пока его не пропустили дальше. Но, пока мужчина поднялся на трибуну, матч уже закончился.