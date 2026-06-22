Дизель прибавил в цене больше бензина: что происходит на АЗС в Калининграде

По данным на понедельник, 22 июня, АИ-92 стоит от 68,35 рубля за литр на «Тебоиле» до 69,69 на «Балтнефти». 11 июня диапазон был от 66,89 рубля на «Балтнефти» до 68,68 на «Сургутнефтегазе». В среднем по четырём сетям АИ-92 за 12 дней подорожал примерно с 67,94 до 69,07 рубля.