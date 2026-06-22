22 июня Дзержинск присоединился к Всероссийской акции памяти. Ровно в 12:15 по московскому времени город замер в скорбной минуте молчания у Вечного огня. Город химиков отдал дань глубочайшего уважения тем, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Дзержинска Михаил Клинков.
— В обычное воскресенье люди строили планы на выходной, не подозревая, что солнечный рассвет уже перечеркнут войной. Пока страна спала, на западной границе нашей Родины уже прогремели взрывы. Началась самая кровопролитная война в истории, которая продолжалась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов наших соотечественников, оставив глубокий шрам в памяти поколений, — напомнил Михаил Клинков.
Днем к мемориалу возложили живые цветы — как символ благодарности и вечной памяти. Почтить павших пришли ветераны, представители администрации, депутаты городской Думы, участники специальной военной операции, волонтеры, юнармейцы, дзержинцы.
— Их присутствие сказало главное: «Дзержинск помнит!» Каждый удар метронома призывал помнить о людях, защищавших нашу страну на фронте, в том числе 28 тысяч наших земляков. Помнить о тех, кто ковал Победу в тылу, работая за гранью человеческих возможностей. Мы — потомки поколения победителей, и наш святой долг — передать память о Великой Отечественной войне нашим детям, — отметил Михаил Клинков.
Как напоминание об этом долге прозвучали у мемориала строки поэта-фронтовика Вадима Шефнера:
Не танцуйте сегодня, не пойте…
В предвечерний задумчивый час.
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас…
— Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу нашей Родины! Никто не забыт — ничто не забыто, — заключил Михаил Клинков.