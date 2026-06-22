В Мамадышском районе Татарстана пройдет праздник «Гырон Быдтон»

Республиканский праздник удмуртской традиционной культуры «Гырон Быдтон», посвященный завершению весенне-полевых работ, пройдет 27 июня в селе Пойкино Мамадышского района Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в исполнительном комитете района.
Мамадышский район принимает событие уже во второй раз — впервые он прошел здесь в 2019 году. На территории села подготовлена соответствующая инфраструктура: гостей будут встречать деревянные домики, где можно познакомиться с традиционными костюмами, национальной кухней и обычаями удмуртского народа.
В программе праздника — масштабное театрализованное действо «Ваньмыз ву бордын» («Все от воды»), созданное на основе фольклорных материалов местных удмуртов, концерты с участием Удмуртского театра фольклорной песни и танца «Айкай», артистов удмуртской эстрады и самодеятельных коллективов из Татарстана и Удмуртии. Также пройдут республиканские конкурсы «Удмурт Чеберина», «Удмурт Батыр», конкурс семей «Шудо-буро удмурт семья» и конкурс гармонистов «Арган кырза».
Для гостей будут работать площадки с народными играми и катанием на плоту. Все желающие смогут отведать блюда удмуртской национальной кухни и традиционную обрядовую кашу. Мероприятие позволит показать туристам еще один живописный уголок республики.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.