В Тюменской области открыт набор на получение гранта для фермеров

Финансовую поддержку можно будет потратить на создание и укомплектование оборудованием животноводческих ферм, птицеводческих комплексов и рыбоводческих хозяйств, теплиц, цехов по переработке, складов, хранилищ и холодильных цехов и других объектов. Специалисты центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес» Тюменской области могут бесплатно помочь с разработкой бизнес-плана и подготовкой конкурсной заявки. Благодаря их поддержке в 2025 году шесть производителей получили гранты. Количество проектов для сопровождения ограничено, подробности можно узнать по номеру: 8 (3452) 49−99−44, доб. 903.