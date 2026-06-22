В Тюменской области открыт набор на получение гранта для фермеров

Конкурсный отбор проектов на получение гранта на развитие крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) стартовал в Тюменской области при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
Финансовую поддержку можно будет потратить на создание и укомплектование оборудованием животноводческих ферм, птицеводческих комплексов и рыбоводческих хозяйств, теплиц, цехов по переработке, складов, хранилищ и холодильных цехов и других объектов. Специалисты центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес» Тюменской области могут бесплатно помочь с разработкой бизнес-плана и подготовкой конкурсной заявки. Благодаря их поддержке в 2025 году шесть производителей получили гранты. Количество проектов для сопровождения ограничено, подробности можно узнать по номеру: 8 (3452) 49−99−44, доб. 903.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.