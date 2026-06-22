Власти держат на контроле ситуацию с уровнем воды в реках Челябинской области

На Шершневском водохранилище сброс воды составляет 45 кубометров в секунду, на Аргазинском — 40 кубометров в секунду. Эти показатели не превышают нормативных значений. Состояние водных объектов и гидротехнических сооружений находится под постоянным наблюдением профильных служб. В случае необходимости сбросы могут быть увеличены для обеспечения безопасности граждан и самих сооружений. Ранее сообщалось, что в Башкортостане из-за обильных дождей значительно повысился уровень воды в реках республики.