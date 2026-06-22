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Жители Татарстана провели более 15 тыс. мероприятий в ходе «Эковесны»

Республиканский конкурс был приурочен к Году воинской и трудовой доблести.

Республиканский конкурс «Эковесна» прошел в Татарстане при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». За 8 недель участники провели более 15 тысяч мероприятий, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Конкурс состоялся в Татарстане уже в 11-й раз и был приурочен к Году воинской и трудовой доблести. Он прошел в формате тематического марафона. Участники мастерили скворечники, помогали животным, создавали поделки из вторсырья, сажали деревья, помогали ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО в уборке придомовых территорий, собирали макулатуру и многое другое.

Всего жители региона провели 15 613 мероприятий. Активнее всего себя проявили школьники и воспитанники детских садов из Менделеевского, Елабужского, Арского и Нижнекамского районов. Полный список победителей доступен по ссылке.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.