Жители Татарстана провели более 15 тыс. мероприятий в ходе «Эковесны»

Конкурс состоялся в Татарстане уже в 11-й раз и был приурочен к Году воинской и трудовой доблести. Он прошел в формате тематического марафона. Участники мастерили скворечники, помогали животным, создавали поделки из вторсырья, сажали деревья, помогали ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО в уборке придомовых территорий, собирали макулатуру и многое другое.