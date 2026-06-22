Нижегородцев будут штрафовать за поддельные медсправки

В России ужесточили ответственность за поддельные медицинские справки, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Теперь гражданам может грозить как штраф, так и лишение свободы за покупку и хранение ненастоящих медсправок.
«За подделку обычной справки — до четырех лет и миллион рублей штрафа. Если поддельный документ приведет к массовым заражениям — посадят на восемь лет», — отметил Никонов.
Также это касается покупки фиктивных листков нетрудоспособности и справок по месту работы.
Ранее сообщалось, что в нижегородских вузах повысилась стоимость обучения на медицинских специалистов.