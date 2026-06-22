В Кремле заявили о принятии мер для борьбы с ростом цен на топливо

«Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип price cap — предельно допустимой наценки [на бензин]. Потому что играем с огнем. Это даже не социальная картошка или молоко, о ценах на которые договаривались с федеральными сетями. ~Подорожавший бензин моментально переляжет в цены вообще всего~. Мы тут, значит, фанатично боремся за каждую долю процента инфляции, удушая ради нее кредитование, и одновременно же наблюдаем, как закладывается настоящая бомба под экономику?» — заявил эксперт.