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В Таганроге будут судить мужчину за гибель двух строителей

Кислородная недостаточность стала причиной смерти двух рабочих в коллекторе Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге перед судом предстанет 47-летний мужчина из-за гибели двух рабочих при ремонте коллектора. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

— Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали представители надзорного ведомства.

Трагедия произошла в августе 2025 года на улице Сызранова. Обвиняемый отвечал за охрану труда, однако допустил к реконструкции канализационного объекта граждан без проведения инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты.

Кроме того, ответственный сотрудник не обеспечил контроль параметров рабочей среды на объекте. В результате допущенных нарушений оба строителя скончались на месте из-за острой кислородной недостаточности.

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