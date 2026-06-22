В Таганроге будут судить мужчину за гибель двух строителей

В Таганроге перед судом предстанет 47-летний мужчина из-за гибели двух рабочих при ремонте коллектора. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
— Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали представители надзорного ведомства.
Трагедия произошла в августе 2025 года на улице Сызранова. Обвиняемый отвечал за охрану труда, однако допустил к реконструкции канализационного объекта граждан без проведения инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты.
Кроме того, ответственный сотрудник не обеспечил контроль параметров рабочей среды на объекте. В результате допущенных нарушений оба строителя скончались на месте из-за острой кислородной недостаточности.
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