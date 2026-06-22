В Воронеже утят-потеряшек пристроили новой маме

В Воронеже специалисты центра спасения диких животных «Сердце леса» оказали помощь утятам, потерявшим свою мать. Волонтеры поделились историей спасения птиц.
Птенцов нашли около торгового центра «Максимир». Взрослая особь поблизости отсутствовала.
Сердобольные горожане передали утят сотрудникам центра. Для спасения малышей быстро нашли оригинальный выход: о них стала заботиться домашняя утка, обитающая на частном водоеме у одного из добровольцев.
По словам активистов, приемная мать сразу же приняла птенцов. Теперь утята привыкли к новому месту и плавают в воде под опекой своей новой семьи.