В подмосковной Лобне капитально отремонтируют коррекционную школу

Капитальный ремонт в специальной (коррекционной) школе города Лобни пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В здании планируют обновить инженерные сети, пол и потолок, а стены облицуют керамогранитом. В спортзале полностью заменят и утеплят крышу. Также поставят купол — элемент крыши со стеклами для дополнительного освещения. Внутри зала оштукатурят потолок и установят современные светодиодные светильники. Стены выровняют и покрасят, а на пол уложат прорезиненное покрытие для комфорта детей.
На втором этаже обустраивают столярную мастерскую, таким образом в школе их станет две. В кабинете установят новое оборудование, в том числе лазерный станок. Работы планируют закончить к концу августа, а к 1 сентября школа будет оборудована системой видеонаблюдения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.