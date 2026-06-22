Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий назвал воздушную атаку 22 июня оскорблением памяти предков

— Сегодня, когда наша страна с глубокой скорбью воспоминает 85-летие начала Великой Отечественной войны, враждебные силы неонацизма продолжают агрессивные действия своих предшественников. На наш мирный Воронеж совершено воздушное нападение. Есть пострадавшие, имеются разрушения. Молюсь о скорейшем выздоровлении раненых, приношу искренние соболезнования всем пострадавшим.