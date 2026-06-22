Главные новости к вечеру 22 июня 2026 года

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 21 августа временно вывело из-под санкций сделки, связанные с иранской нефтью, нефтехимией и нефтепродуктами. Премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф сообщил о завершении в Швейцарии первого заседания комитета высокого уровня между Ираном и США. Участники встречи согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое планируется подписать в течение 60 дней. Также Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о возвращении экспертов МАГАТЭ на иранскую территорию.