Главные новости к вечеру 22 июня 2026 года

Российские регионы подверглись массированной атаке БПЛА ВСУ
За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 БПЛА. Атаке украинских дронов подвергся, в том числе, Центр космической связи (ЦКС) «Дубна», расположенный в Московской области.
Силы противовоздушной обороны отразили атаку на Воронеж, уничтожив несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате инцидента зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилого фонда, есть пострадавшие. В регионах Центрального федерального округа после атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Под ударами оказались Курская, Воронежская, Тульская и Владимирская области. В городе Щекино Тульской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом.
Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с поста
Он сообщил, что обратился к национальному исполнительному комитету Лейбористской партии с просьбой составить график проведения выборов партийного лидера. Прием заявок от кандидатов на участие в выборах откроется 9 июля. Уточняется, что Стармер продолжит исполнять обязанности премьер-министра до момента избрания и утверждения его преемника.
Минфин США временно разрешил сделки с иранской нефтью
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 21 августа временно вывело из-под санкций сделки, связанные с иранской нефтью, нефтехимией и нефтепродуктами. Премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф сообщил о завершении в Швейцарии первого заседания комитета высокого уровня между Ираном и США. Участники встречи согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое планируется подписать в течение 60 дней. Также Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о возвращении экспертов МАГАТЭ на иранскую территорию.
В Крыму до сентября приостанавливают бронирование отдыха для детей
Власти Крыма приостановили размещение организованных детских групп в лагерях, отелях и на базах отдыха до 1 сентября 2026 года. Под запрет попали слеты, фестивали, спортивные сборы и экскурсии.
ФАС возбудила дело против нефтетрейдеров за сговор по топливу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех нефтетрейдеров по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о возможном сговоре на биржевых торгах.
Игрок РПЛ стал звездой чемпионата мира
Сборную Кабо-Верде можно смело назвать одним из главных открытий чемпионата мира-2026. Команда с островов, затерянных в Атлантическом океане, после двух туров имеет вполне реальные шансы на выход в плей-офф мундиаля. Полузащитник «Краснодара» и чемпион России-2024/25 Кевин Ленини на 21-й минуте сотворил шедевр, отправив мяч в угол ворот Фернандо Муслера дальним ударом со штрафного. Так 29-й летний футболист забил первый гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира.