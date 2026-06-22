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Суд вернул в конкурсную массу экс-президента «Стратегии» московскую квартиру

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление финансового управляющего бывшего президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова. Заявитель требовал признать недействительным договор купли-продажи квартиры должника, расположенной в Москве в районе Замоскворечья. Согласно документу, покупателями недвижимости ранее стали Екатерина Пьянкова, бывшая жена должника, и Никита Шибанов. В итоге суд вернул актив в конкурсную массу должника, следует из информации на «Федресурсе».

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление финансового управляющего бывшего президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова. Заявитель требовал признать недействительным договор купли-продажи квартиры должника, расположенной в Москве в районе Замоскворечья. Согласно документу, покупателями недвижимости ранее стали Екатерина Пьянкова, бывшая жена должника, и Никита Шибанов. В итоге суд вернул актив в конкурсную массу должника, следует из информации на «Федресурсе».

Кроме этого, управляющий оспорил договор дарения доли в праве собственности на квартиру между Екатериной Пьянковой и Асей Соломоновой, бывшей супругой должника, и договор купли-продажи доли в праве общей собственности на помещение, заключенный между Асей Соломоновой и Никитой Шибановым.

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.