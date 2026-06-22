Суд вернул в конкурсную массу экс-президента «Стратегии» московскую квартиру

Кроме этого, управляющий оспорил договор дарения доли в праве собственности на квартиру между Екатериной Пьянковой и Асей Соломоновой, бывшей супругой должника, и договор купли-продажи доли в праве общей собственности на помещение, заключенный между Асей Соломоновой и Никитой Шибановым.