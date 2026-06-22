В Казани участники Движения первых попробовали себя в роли пилотов дронов

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.