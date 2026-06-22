В Казани участники Движения первых попробовали себя в роли пилотов дронов

Мастер-класс, посвященный беспилотным летательным аппаратам, состоялся в столице Татарстана для участников Движения первых, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает целям нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Беспилотные авиационные системы».
Занятие состоялось на базе передовой инженерной школы «Комплексная авиационная инженерия» Казанского национального исследовательского технического университета им. Н. А. Туполева. Уточняется, что мастер-класс стал частью профориентационной программы Всероссийского чемпионата «Пилоты будущего».
Ребята узнали о видах дронов, их устройстве и областях применения. После теоретической части дети попробовали себя в роли пилотов. Сделать это они смогли благодаря специальным симуляторам.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.