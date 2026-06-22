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В Перми пройдут всероссийские соревнования среди спасателей МЧС

В финале примут участие 12 сильнейших команд из разных регионов страны.

Источник: Комсомольская правда

26 июня 2026 года в 10:00 на эспланаде возле Пермского академического Театра-Театра стартуют всероссийские соревнования под названием «Лучшая команда МЧС России». Участники будут состязаться в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

В финале примут участие 12 сильнейших команд из разных регионов страны. Среди них представители Бурятии, Кемеровской области — Кузбасса, Саратовской области, Северной Осетии — Алании, Псковской области, Ростовской области, Челябинской области, Краснодарского края. Также выступят команды из Москвы (пожарно-спасательный центр), Ногинского спасательного центра МЧС России, Ингушского поисково-спасательного отряда и Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Спасателям предстоит показать навыки работы в условиях, максимально приближённых к реальным происшествиям. В программу входят стабилизация автомобилей, вскрытие кузова с помощью резки крыши, извлечение и эвакуация пострадавших, оказание первой и психологической помощи, а также тушение возгорания транспортного средства.

Для зрителей в течение всего дня будут работать интерактивные площадки. Гостей ждут выставка пожарно-спасательной техники, фотозона, детская полоса препятствий, флешмоб с рисунками на асфальте, показательные выступления спасателей и полевая кухня.

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