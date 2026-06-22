На сельхозпредприятии в Ленобласти внедрили бережливые технологии

В качестве пилотного потока был выбран процесс технического обслуживания трактора. Время, необходимое на его выполнение, в итоге сократилось с 157 до 68 минут. Этого удалось достичь в том числе за счет стандартизации работ. Теперь техника быстрее возвращается в поле.