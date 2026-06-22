На сельхозпредприятии в Ленобласти внедрили бережливые технологии

Итоги 6-месячного участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на Волосовском племенном заводе «Каложицы» в Ленинградской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. На предприятии оптимизировали работу.
В качестве пилотного потока был выбран процесс технического обслуживания трактора. Время, необходимое на его выполнение, в итоге сократилось с 157 до 68 минут. Этого удалось достичь в том числе за счет стандартизации работ. Теперь техника быстрее возвращается в поле.
На складе запчастей и расходных материалов внедрили систему 5С. Теперь все детали находятся на своих местах, их поиск занимает секунды. Кроме того, на предприятии внедрили систему адаптации персонала. Благодаря этому новые сотрудники будут быстрее обучаться необходимым навыкам.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.