Этнопикник «Россия объединяет» в Нижнем Тагиле собрал более 350 гостей

Этнопикник провели на нескольких площадках. Среди них — фойе городского Дворца детского и юношеского творчества. Программа включала фольклорные игры башкир и татар. Еще на этнопикнике провели мастер-классы по росписи тагильских подносов и сувениров с национальными орнаментами чувашей, показали спектакль «Троицкие гуляния» по мотивам сказки Алексея Толстого «Иван да Марья». Помимо этого, на мероприятии состоялся семейный турнир по старинной игре «Рюхи».