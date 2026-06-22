Этнопикник «Россия объединяет» в Нижнем Тагиле собрал более 350 гостей

Более 350 человек присоединились к этнопикнику «Россия объединяет» в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Этнопикник провели на нескольких площадках. Среди них — фойе городского Дворца детского и юношеского творчества. Программа включала фольклорные игры башкир и татар. Еще на этнопикнике провели мастер-классы по росписи тагильских подносов и сувениров с национальными орнаментами чувашей, показали спектакль «Троицкие гуляния» по мотивам сказки Алексея Толстого «Иван да Марья». Помимо этого, на мероприятии состоялся семейный турнир по старинной игре «Рюхи».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.