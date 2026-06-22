На территории Янтарной мануфактуры Кёнигсберга проводят археологические работы

Была найдена медная монета с вензелем курфюрста Бранденбурга Георга Вильгельма, старинные латунные пуговицы, керамика и даже мелке образцы янтаря со спилами. Главная ценность археологических исследований, по мнению ученых — в возможности проследить, как менялась застройка на протяжении столетий. Особенность этого участка — сложные пойменные грунты у реки Преголи. Все здания здесь возводили на деревянных плотах либо на сваях.