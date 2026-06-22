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На территории Янтарной мануфактуры Кёнигсберга проводят археологические работы

Специалистам удалось обнаружить фрагменты фундаментов XVII века.

Источник: Комсомольская правда

Во время археологических работ, которые сейчас проводят на территории бывшей Янтарной мануфактуры Кёнигсберга, обнаружили фрагменты фундаментов и кладок разных эпох — от XVII до XIX века. Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, специалисты сделали два шурфа и нашли остатки сооружений как минимум пять-шесть строительных периодов.

Была найдена медная монета с вензелем курфюрста Бранденбурга Георга Вильгельма, старинные латунные пуговицы, керамика и даже мелке образцы янтаря со спилами. Главная ценность археологических исследований, по мнению ученых — в возможности проследить, как менялась застройка на протяжении столетий. Особенность этого участка — сложные пойменные грунты у реки Преголи. Все здания здесь возводили на деревянных плотах либо на сваях.

У здания мануфактуры, которая теперь относится к Музея Мирового океана, предстоит проложить инженерные коммуникации.

После археологических изысканий начнется усиление фундаментов, замена кровли, восстановление мансардного этажа и реставрация фасадов самого здания. Работы планируется закончить в 2028 году.