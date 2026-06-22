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На прикамских АЗС «Нефтехимпрома» ввели ограничения на продажу бензина

В одни руки отпускают не больше 40 литров топлива.

Ограничение на продажу бензина введено на всех автозаправочных станциях «Нефтехимпрома» в Пермском крае, сообщает Новый компаньон.

Максимальный объём любого отпускаемого одному клиенту топлива составляет 40 литров. В канистру можно залить 20 литров. Но при одновременной заправке автомобиля и канистры общий объём продажи лимитирован 40 литрами.

«В компании объясняли проблемы с нехваткой топлива логистическими сложностями и затруднились ответить на вопрос, когда ограничения будут сняты», — уточнили в компании деловому изданию.

Сеть «Нефтехимпрома» в Пермском крае насчитывает 39 АЗС, из которых 20 располагаются в Перми. 17 июня на сайте компании была размешена новость о закрытии одной АЗС «Нефтехимпрома» на улице Окулова в Перми. В компании объяснили необходимость закрытия реконструкцией дороги на данном участке.

Напомним, пермское УФАС предупредило об усилении контроля за реализацией топлива в мелкооптовом сегменте, включая продажи с автозаправочных станций. Особое внимание ведомство во время сезонных полевых работ уделит продажам топлива сельхозпроизводителям.

Ранее в антимонопольные ведомство поступали заявления по поводу роста цен на АЗС.