На прикамских АЗС «Нефтехимпрома» ввели ограничения на продажу бензина

Ограничение на продажу бензина введено на всех автозаправочных станциях «Нефтехимпрома» в Пермском крае, сообщает Новый компаньон.
Максимальный объём любого отпускаемого одному клиенту топлива составляет 40 литров. В канистру можно залить 20 литров. Но при одновременной заправке автомобиля и канистры общий объём продажи лимитирован 40 литрами.
«В компании объясняли проблемы с нехваткой топлива логистическими сложностями и затруднились ответить на вопрос, когда ограничения будут сняты», — уточнили в компании деловому изданию.
Сеть «Нефтехимпрома» в Пермском крае насчитывает 39 АЗС, из которых 20 располагаются в Перми. 17 июня на сайте компании была размешена новость о закрытии одной АЗС «Нефтехимпрома» на улице Окулова в Перми. В компании объяснили необходимость закрытия реконструкцией дороги на данном участке.
Напомним, пермское УФАС предупредило об усилении контроля за реализацией топлива в мелкооптовом сегменте, включая продажи с автозаправочных станций. Особое внимание ведомство во время сезонных полевых работ уделит продажам топлива сельхозпроизводителям.
Ранее в антимонопольные ведомство поступали заявления по поводу роста цен на АЗС.