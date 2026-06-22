На прикамских АЗС «Нефтехимпрома» ввели ограничения на продажу бензина

Сеть «Нефтехимпрома» в Пермском крае насчитывает 39 АЗС, из которых 20 располагаются в Перми. 17 июня на сайте компании была размешена новость о закрытии одной АЗС «Нефтехимпрома» на улице Окулова в Перми. В компании объяснили необходимость закрытия реконструкцией дороги на данном участке.