Саровский театр кукол покажет жителям и гостям города премьерный спектакль осенью

Саровский театр кукол «Кузнечик» выпустил премьеру — спектакль «Воробьишко» (6+) по сказке Максима Горького, об этом сообщается в канале администрации города в мессенджере MAX.
Режиссер Наталия Красильникова и художник Анна Кривошеева из Кирова придумали для маленькой сказки о любопытном воробьишке Пудике, который только познает мир и чуть не попадает в лапы кошке, интересный ход.
«Главный герой — не просто непослушный желторотый птенчик. Он романтик, который больше всего на свете хочет полететь!» — отмечается в сообщении.
Новый спектакль саровские зрители смогут увидеть в новом сезоне в сентябре.
Ранее премьера спектакля «Принцесса и Свинопас» (6+) состоялась на Малой сцене Нижегородского государственного академического театра кукол.