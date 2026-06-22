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Саровский театр кукол покажет жителям и гостям города премьерный спектакль осенью

Он создан по сказке Максима Горького.

Саровский театр кукол «Кузнечик» выпустил премьеру — спектакль «Воробьишко» (6+) по сказке Максима Горького, об этом сообщается в канале администрации города в мессенджере MAX.

Режиссер Наталия Красильникова и художник Анна Кривошеева из Кирова придумали для маленькой сказки о любопытном воробьишке Пудике, который только познает мир и чуть не попадает в лапы кошке, интересный ход.

«Главный герой — не просто непослушный желторотый птенчик. Он романтик, который больше всего на свете хочет полететь!» — отмечается в сообщении.

Новый спектакль саровские зрители смогут увидеть в новом сезоне в сентябре.

Ранее премьера спектакля «Принцесса и Свинопас» (6+) состоялась на Малой сцене Нижегородского государственного академического театра кукол.