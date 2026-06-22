Что произошло в детском саду Гродно, где тушить пожар выехало 10 машин МЧС

В понедельник, 22 июня, спасатели выезжали по сообщению о задымлении в детском саду в Гродно, сообщили в МЧС Беларуси.
Там рассказали, что сообщение о загорании в деском саду по улице Дзержинского поступило днем. К месту инцидента выехало 10 единиц техники. Оказалось, что «задымление и сработку системы пожарной автоматики вызвало короткое замыкание электроплиты».
Сами работники детского сада при помощи огнетушителей и ликвидировали горение. Спасатели уточнили, что администрацией детсада было эвакуировано 54 человека, в том числе 36 детей. Никто не пострадал.
Кстати, МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.
А вот что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа.