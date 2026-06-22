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Что произошло в детском саду Гродно, где тушить пожар выехало 10 машин МЧС

Спасатели обнаружили в детсаде короткое замыкание электроплиты.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 июня, спасатели выезжали по сообщению о задымлении в детском саду в Гродно, сообщили в МЧС Беларуси.

Там рассказали, что сообщение о загорании в деском саду по улице Дзержинского поступило днем. К месту инцидента выехало 10 единиц техники. Оказалось, что «задымление и сработку системы пожарной автоматики вызвало короткое замыкание электроплиты».

Сами работники детского сада при помощи огнетушителей и ликвидировали горение. Спасатели уточнили, что администрацией детсада было эвакуировано 54 человека, в том числе 36 детей. Никто не пострадал.

Кстати, МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.

А вот что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа.

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