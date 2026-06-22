1,2 тысячи российских вузов откроют свои двери для поступающих в этом году

В субботу, 20 июня в университетах, колледжах и техникумах России стартовала приемная кампания. Для поступления по всей стране открыты 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Об этом рассказали заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр просвещения Сергей Кравцов.
В этом году российским абитуриентам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест в университетах и порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО. Большинство из них направлены на на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности. Около 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.
«Приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Подать документы для поступления в электронном виде можно только через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. Кроме того, абитуриенты могут принести документы лично, придя в университет, либо отправить их по почте. Определиться с выбором учебного заведения и сопоставить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет поможет сервис «Подбор вуза».
С этого года 3 и 7 августа в университетах проходят «дни тишины» — в эти даты абитуриенты не смогут проводить действия со своими заявлениями и согласиями, в том числе отозвать их. Это исключает возможность потери бюджетных мест.
О правилах приема, целевом обучении, поступлении иностранных граждан и по другим вопросам можно проконсультироваться в Едином контакт-центре приемной кампании в вузы. Он работает круглосуточно с 1 июня по 30 ноября включительно.
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