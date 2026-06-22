1,2 тысячи российских вузов откроют свои двери для поступающих в этом году

Подать документы для поступления в электронном виде можно только через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. Кроме того, абитуриенты могут принести документы лично, придя в университет, либо отправить их по почте. Определиться с выбором учебного заведения и сопоставить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет поможет сервис «Подбор вуза».