Ростовская АЭС: мониторинг воды, воздуха и почвы не выявил нарушений в 2025 году

Отдельным направлением работы оставался контроль за состоянием водоема-охладителя. Гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические замеры сопровождались плановой продувкой технического резервуара и его зарыблением. В акваторию Цимлянского водохранилища в прошедшем году было выпущено порядка 239 тысяч особей молоди белого амура и около 700 тыс. мальков сазана. Примечательно, что именно в 2025-м — юбилейном для российской атомной отрасли году — суммарный счетчик выпущенной Ростовской АЭС рыбной молоди преодолел отметку в 80 миллионов.