Обновлением выделенок в Воронеже под метробус займутся московские дорожники

По данным Rusprofile, ООО «ДСС» зарегистрировано в Москве в ноябре 2012 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 145 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Костылев. 100% долей компании принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Первый промышленный инвестиционный», которым управляет столичное же АО «АБ Капитал» (учредители скрыты). Выручка ООО «ДСС» в 2025 году составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 383 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,9 млрд руб. и 375 млн руб. С начала 2014 года общество получило 39 госконтрактов на 42 млрд руб. в сумме. В частности, в апреле ООО «ДСС» выиграло подряд на нанесение разметки на дорогах Воронежа за 266,9 млн руб. Компании предстоит до 31 августа выполнить работы на 265 улицах.